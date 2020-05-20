Aycı: İç hat seferleri 4 Haziran dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
20.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:47
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
- İstanbul
Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:"İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."
- İstanbul
Kaynak: DHA