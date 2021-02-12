Aycan Yanaç'ın İstanbul'a geliş nedeni belli oldu

Ünlü futbolcu Aycan Yanaç, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Türkiye Kadınlar 1. Futbol liginde mücadele eden Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Yanaç, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. Ünlü ismin İstanbul'a geliş nedeni belli oldu. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yanaç, "Sahile yürüyüş yapmaya geldim. Aynı zamanda İstanbul'daki son günlerim.. İznim olduğum için buraya gelmeyi tercih ettim. Yakın zamanda Gaziantep'e giderek takımımla tekrar çalışmaya başlayacağım." dedi.& ;

SPORTİF GİYİM TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uyduğu görülen başarılı futbolcu, vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı. Yanaç'ın sportif giyim tarzı dikkat çekti.





Kaynak: Snob Magazin