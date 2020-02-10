10.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:49

Survivor 2020 kadrosunda ünlüler takımında yer alan Aycan Yamaç, henüz Survivor başlamadan izleyicilerin ilgi odağı oldu. Milli Futbolcu hakkında yapılan aramalarda Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli sorularının yanıtları aranırken merak dolu sorular soruldu. Peki, Aycan Yamaç kimdir?

AYCAN YAMAÇ KİMDİR?

Aycan Yamaç doğum tarihi: 21 Kasım 1998

Aycan Yamaç kaç yaşında: 21 yıl yaşında

Aycan Yamaç pozisyon: Forvet

Aycan Yamaç nereli: Nürnberg, Almanya

Aycan Yamaç

1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futbolcudur. Türk Kadın A Mili Takımı'nda da forma giyen Aycan Yamaç, Türkiye kadın U-19 milli takımında da forma giymiştir.

2014–15 ve 2015–16 seoznlarında 11 maça çıkan Aycan yamaç 3 gol atma başarısı gösterdi.

Türkiye kadın U-19 takımına çağırılan Yanaç, ilk defa 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında çıktı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinde de performans sergiledi.

Aycan Yamaç 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçına da çağırıldı.