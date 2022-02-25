Aycan Varış kimdir? Aycan Varış kiminle evleniyor?
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Kanal D ekranlarında bir dönem izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan 'Kısmetse Olur' adlı yarışmanın yıldızları arasında yer alan Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi ile evleniyor. Peki, Aycan Varış kimdir? Aycan Varış kiminle evleniyor?
Türkiye'de bir dönem televizyonlara damga vuran programlar arasında yer alan Kısmetse Olur'un yıldızlarından Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alması nedeniyle hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.
AYCAN VARIŞ KİMDİR?
27 yaşındaki Aycan Varış, aslen Çorumlu. Üniversite mezunu olan Varış, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır.
ARKADAŞININ ESKİ EŞİYLE EVLENİYOR
Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı.
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