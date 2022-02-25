Aycan Varış kimdir? Aycan Varış kiminle evleniyor?

Türkiye'de bir dönem televizyonlara damga vuran programlar arasında yer alan Kısmetse Olur'un yıldızlarından Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alması nedeniyle hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

27 yaşındaki Aycan Varış, aslen Çorumlu. Üniversite mezunu olan Varış, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır.

ARKADAŞININ ESKİ EŞİYLE EVLENİYOR

Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı.