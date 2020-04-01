Aycan'dan Milli Dayanışma Kampanyasına rekor bağış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Düzceli iş adamı Mustafa Aycan'dan rekor bağış geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Düzceli iş adamı Mustafa Aycan'dan rekor bağış geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı açıkladığı, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yardım etmek için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlar art arda gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Düzce'de en fazla bağışı rekorla Aycan Entegre Gıda Anonim Şirketi adına Mustafa Aycan yaptı. Aycan kampanyaya 700 bin 61 lira bağışladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA