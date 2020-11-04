Aycan Beysülen kimdir? Aycan Beysülen olayı nedir?

Sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen kadın cinayetlerine bir yenisinin daha eklenmemesi için açılan #aycaniçinadalet etiketinden sonra Aycan Beysülen kimdir? Aycan Beysülen olayı nedir? merak edildi. Aycan Beysülen son durumu, sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada gündeme gelen isimlerden biri olan Aycan Beysülen hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Aycan Beysülen olayı nedir?

AYCAN BEYSÜLEN KİMDİR? AYCAN BEYSÜLEN OLAYI NEDİR?

Aycan Beysülen'in boşanmak istediği B.K. isimli kişi, Beysülen ile son kez görüşme bahanesiyle görüşmek istedi. Bunun üzerine talihsiz kadını 19 kez bıçakladı. İzmir Karşıyaka çarşıda bulunan bir restaurantta meydana gelen olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ve Beysülen hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiler arasında Aycan Beysülen'in iki çocuğu olduğu da aktarılıyor.

AYCAN BEYSÜLEN'İN SON DURUMU NASIL?

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Beysülen, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Konu sosyal medya ağı olan Twitter'da kısa sürede büyük yankı uyandırırken kullanıcılar #aycaniçinadalet etiketiyle yaşanan olaya tepki gösterdi.