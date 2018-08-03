Ayca Onarımı Devam Eden Öğretmenevindeki Çalışmaları İnceledi

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, ilçede bakım ve onarımı devam eden öğretmenevindeki çalışmaları inceledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bakım ve onarım çalışmalarına devam edilen öğretmenevinde incelemelerde bulunan Ayça'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da eşlik etti.

Ayça, ilçenin en önemli sorunlarından birinin barınma olduğunu ifade ederek, burada görev yapan öğretmenlerin kalacak yer bulamadıklarına dikkat çekti.

Bundan dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenevini onardıklarını aktaran Ayça, "Burada bina yalnızca öğretmenlere hizmet verecek. Bittiği zaman ilçemizdeki öğretmenlerin barınma sorunu önemli ölçüde giderilmiş olacak. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.