Ayça Gürsaçer'den LÖSEV'e destek
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Ayça Gürsaçer'den LÖSEV'e destek

Genç popçular Ayça ve Cem Erciyes'te bir otelin düzenlediği gençlik festival için konsere geldiler . O sırada LÖSEV'inde etkinliği olduğunu öğrenen ikili hiç zaman kaybetmeden Kayseri'deki LÖSEV gecesine de katılma kararı aldı.

12.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:37
Ayça Gürsaçer'den LÖSEV'e destek



Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan 'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesinde katılarak sürpriz yaptılar. İkili en özel şarkılarını okuyarak davetlilere güzel dakikalar yaşattılar. LÖSEV ekibinin de bu ziyaretten memnun kaldığı ve davetlilerin eğlendiği bir akşam geçirdiler. Daha önce bir çok sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayça ve Cem böyle bir gecede bulunarak sadece İstanbul'da değil ülkenin her yerinde bulunabileceklerini söylediler.



Kaynak: Snob Magazin

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