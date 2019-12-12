Ayça Gürsaçer'den LÖSEV'e destek

12.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:37







Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan Lösev'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesinde katılarak sürpriz yaptılar. İkili en özel şarkılarını okuyarak davetlilere güzel dakikalar yaşattılar. LÖSEV Kayseri ekibinin de bu ziyaretten memnun kaldığı ve davetlilerin eğlendiği bir akşam geçirdiler. Daha önce bir çok sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayça ve Cem böyle bir gecede bulunarak sadece İstanbul'da değil ülkenin her yerinde bulunabileceklerini söylediler.