Ayça Gürsaçer'den LÖSEV'e destek
Genç popçular Ayça ve Cem Erciyes'te bir otelin düzenlediği gençlik festival için konsere geldiler . O sırada LÖSEV'inde etkinliği olduğunu öğrenen ikili hiç zaman kaybetmeden Kayseri'deki LÖSEV gecesine de katılma kararı aldı.
Ayça Gürsaçer ile Cem Şahan Lösev'in düzenlemiş olduğu Gönüllüler Gecesinde katılarak sürpriz yaptılar. İkili en özel şarkılarını okuyarak davetlilere güzel dakikalar yaşattılar. LÖSEV Kayseri ekibinin de bu ziyaretten memnun kaldığı ve davetlilerin eğlendiği bir akşam geçirdiler. Daha önce bir çok sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayça ve Cem böyle bir gecede bulunarak sadece İstanbul'da değil ülkenin her yerinde bulunabileceklerini söylediler.