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Ayça Ayşin Turan'ın acı günü

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Ayça Ayşin Turan'ın acı günü

Ada Masalı dizisinde Haziran karakterine hayat vermiş olan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti. Turan, vefat haberi sonrası resmen yıkıldı. İşte detaylar...

29 yaşındaki başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, babasını kaybetti. Turan, şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü paylaşıyordu. Dizi çekimleri sebebiyle İzmir'de bulunan güzel oyuncu, babasının ölümüyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti
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