"Aybüke Yalçın'ın Hatırası Unutulmayacak"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Mesleğine aşık öğretmenlerimizdendi Aybüke Yalçın.
En büyük arzusu çok sevdiği öğrencileriyle birlikte olabilmekti.
Batman Kozluk'ta teröristlerin hain saldırısıyla şehit edildiğinde henüz 22 yaşındaydı.
Hatırası unutulmayacak??
Mekanı cennet olsun. " ifadelerini kullandı.
Mesleğine aşık öğretmenlerimizdendi #AybükeYalçın
En büyük arzusu çok sevdiği öğrencileriyle birlikte olabilmekti.
Batman Kozluk'ta teröristlerin hain saldırısıyla şehit edildiğinde henüz 22 yaşındaydı.
Hatırası unutulmayacak??
Mekanı cennet olsun. pic. twitter. com/FnQC7TuILd
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre