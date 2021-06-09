"Aybüke Yalçın'ın Hatırası Unutulmayacak"
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"Aybüke Yalçın'ın Hatırası Unutulmayacak"

'Aybüke Yalçın'ın Hatırası Unutulmayacak'
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Mesleğine aşık öğretmenlerimizdendi Aybüke Yalçın.

En büyük arzusu çok sevdiği öğrencileriyle birlikte olabilmekti.

Batman Kozluk'ta teröristlerin hain saldırısıyla şehit edildiğinde henüz 22 yaşındaydı.

Hatırası unutulmayacak??

Mekanı cennet olsun. " ifadelerini kullandı.

Mesleğine aşık öğretmenlerimizdendi #AybükeYalçın

En büyük arzusu çok sevdiği öğrencileriyle birlikte olabilmekti.

Batman Kozluk'ta teröristlerin hain saldırısıyla şehit edildiğinde henüz 22 yaşındaydı.

Hatırası unutulmayacak??

Mekanı cennet olsun. pic. twitter. com/FnQC7TuILd

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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