Aybüke öğretmenin ailesi bu 24 Kasım'ı da hüzünlü geçiriyor

23.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:26

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızlarının olmadığı bir Öğretmenler Günü'nü daha buruk geçirecek.



Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının çok cana yakın, içten, girdiği her ortamda kendisini kabullendiren bir insan olduğunu dile getirdi.

Öğretmenliğin kızının küçüklükten hayali olduğunu ve müziği çok sevdiğini anlatan Yalçın, öğretmen olduktan sonra da Doğu ve Güneydoğu'ya gitmek istediğini, oradaki çocuklara bir şeyler öğretmek için can attığını ifade etti.

Rahmetli kızının öğretmenliği çok sevdiğini vurgulayan anne Yalçın, "Rabbim gönlüne göre de verdi. İlk öğretmen olduğunda o kadar mutluydu ki 'çok şükür kazandım anne' dedi. Kozluk çıktığında biz sıcak bakmadık ama 'olsun gideceğim, öğretmen olmak, öğretmenlik yapmak istiyorum beni engellemeyin' dedi. İyi ki de engellememişiz. Hep istediği şeyleri yaptı ama hiç bizi üzmedi. Öğretmenliği çok istemişti." diye konuştu.

Yalçın, kızı olmadan 3. Öğretmenler Günü'nü geçirdiklerini ve özel günleri hiç sevmediğini belirterek, eksikliğini sürekli hissettiklerini ama özel günlerde bu eksikliğin daha fazla hissedildiğini kaydetti.

"FETÖ'cülerin yaptığı sözel sınavda yavrumun puanını aşağıya çektiler"

Bayrağın dalgalandığı her yerin vatan olduğunun altını çizen ve kızı şehit olduktan sonra devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını aktaran anne Yalçın, şöyle devam etti:

"Kızım yine olsa oraya yine gönderirdim. Tercih evraklarını son gün teslim etti. Kendi dalında KPSS'de Türkiye 14'üncüsü olduğu halde FETÖ'cülerin yaptığı sözel sınavda yavrumun puanını aşağıya çektiler. Kızım '88 puanla Şanlıurfa veya Gaziantep'e olmaz tayinim, ne olursun anneciğim engellemeyin, ben daha düşük puanlı yerleri de yazmak istiyorum. 90 ve 100 puanlı olanları oralara atarlar, ben evde beklemek istemiyorum, ben şimdi öğretmen olmak istiyorum.' dedi. İki gözü iki çeşme. Anne olarak tabii ki dayanamadım."

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: AA