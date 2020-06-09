Aybüke öğretmen, şehit düştüğü Batman'da anıldı
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Aybüke öğretmen, şehit düştüğü Batman'da anıldı

PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, şehit düştüğü Batman'ın Kozluk ilçesinde anıldı.

09.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:09

PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, şehit düştüğü Batman'ın Kozluk ilçesinde anıldı.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüşünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için isminin verildiği Tepecik Mahallesi'ndeki caddede anma programı düzenlendi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve beraberindekiler, Yalçın'ın 3 yıl önce şehit düştüğü yere karanfil bıraktı, dua etti.

Durmuş, burada yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmenin meslek hayatının ilk karne gününde teröristlerin kurşunlarıyla şehit edildiğini belirtti.

Terör örgütüne yönelik kararlı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlandığına işaret eden Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizin yaptığı yatırımlarla bölgemize gelen baharı kimsenin yok etmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz'da din kisvesine bürünmüş FETÖ terör örgütünü tarihin karanlıklarına gömdüysek, inşallah PKK terör örgütünü de el birliğiyle tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı okulu ziyaret eden Durmuş, Yalçın'ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi.

Aybüke öğretmen, şehit düştüğü Batman'da anıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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