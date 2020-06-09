Aybüke öğretmen şehadetinin üçüncü yılında duygusal bir kliple anıldı
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Aybüke öğretmen şehadetinin üçüncü yılında duygusal bir kliple anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına duygusal bir klip hazırlandı.

Aybüke öğretmen şehadetinin üçüncü yılında duygusal bir kliple anıldı
09.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:35

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına duygusal bir klip hazırlandı. Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Aybüke öğretmenin hafızalara kazıdığı Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Hazırlanan klibi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından, "Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı saygı ve rahmetle anıyorum" notuyla paylaştı.

İlk görev yeri Kozluk'ta henüz 7 aylık öğretmenken, karne dağıtımı sonrası evine dönüş yolunda teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın'ın ölümünün üzerinden üç yıl geçti.

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri tarafından Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu gün olan 9 Haziran'da anlamlı bir klip hazırlandı. Klipte, Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Aybüke Yalçın'ın çok sevdiği "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, klibi sosyal medya hesabından paylaşarak şehit öğretmeni andı. Klipte öğretmenler Mağusa Limanı türküsünü söylerken, Aybüke Öğretmenin fotoğrafları yer aldı. Öte yandan klip, Aybüke Öğretmenin, "Beni öldürende yoktur din iman" sözleriyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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