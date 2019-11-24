Aybüke öğretmen kabri başında anıldı

24.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:44

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki şehitlikte bulunan mezarı başında anıldı.



9 Haziran 2017'de Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Aybüke öğretmenin Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan kabri, meslektaşları, öğrenciler ve hemşehrilerinin akınına uğradı.



AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Osmancık'ta bulunan kabrini eşi Güllü, kızları Meliha Şevval ve Ayşe Naz ile ziyaret ederek dua etti. AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Hakkı Güngör, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların da bulunduğu ziyarette Aybüke Yalçın'ın mezarına çiçekler dikildi, dualar edildi.



Milletvekili Oğuzhan Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı kabir ziyaretinde, "Türkiye'nin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere şehit olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Allah öğretmenlerimize bu milletin vatanına milletine bağlı nesiller yetiştirmeyi nasip etsin. İnşallah Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenlerimizi de cennetiyle mükafatlandırır ve onların şefaatine bizler de nail oluruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA