AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
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AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Esenboğa Külliyesinde düzenlenen törende konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recep Yiğit, sunulan eğitim hizmetine ilişkin bilgi verdi.

"Önümüzdeki yıllarda da geleceğin meslekleri olarak geçen birçok programı açmayı hedeflemekteyiz. Yüksekokulumuz sektörlerin ihtiyaç duyduğu eleştirel düşünebilen, sorumluluğunun bilincinde, nitelikli teknik elemanları yetiştirme prensibini kendisine vizyon edinmiş, bilimin ışığında kültürel bir şuura sahip öğrenciler ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacına katkıda bulunmayı amaçlamıştır." diyen Yiğit, hedeflerinin mezun öğrencilerin iyi bir iş sahibi olması olduğunu aktardı.

Öğrenciler adına konuşan Uçak Teknolojisi Programı bölüm birincisi Miray Halime Özdoğan da, kendilerine büyük emek veren ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Çubuk Kaymakamı Adem Keleş tarafından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verildi.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı orkestrasının verdiği konserin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Çubuk İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Baki Üstüner, Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Üzüm, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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