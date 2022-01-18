AYBÜ Rektörü Aydınlı, Türkçe dil eğitimi gören uluslararası öğrencilerle buluştu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) Türkçe eğitimi gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) Türkçe eğitimi gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Aydınlı, yaptığı açıklamada, dil eğitimi dolayısıyla ülkeler ve milletler arasında pek çok alanda güçlü ilişkilerin kurulduğunu belirtti.

Böylece büyük aile oluşturulduğunu aktaran Aydınlı, "Yerleşkemizde yer alan merkezimizde şu anda 43 ülkeden 200'ü aşkın öğrencimiz Türkçe'yi en iyi şekilde öğreniyor." dedi.

Öğrencilerden Gürcistan uyruklu Mustaphava Georgia da ilk olarak 2014'te Amasya'ya geldiğini belirterek, "O zaman hiç Türkçe bilmiyordum. Türkiye'den ayrılınca bu dil hakkında hiçbir şey bilmediğim için çok üzüldüm. Öğrenmeye karar verdim ve yeniden geldim." diye konuştu.

Türk yemeklerini çok sevdiğini ve dili öğrenmekten son derece mutlu olduğunu dile getiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Emrey Nguetj ise "Türkiye'de eğitim daha kaliteli. Bu amaçla 2 yıl önce Türkçe öğrenmeye başladım." dedi.

Programa, Genel Sekreter Bünyamin Öztürk, DİLMER Müdürü Bünyamin Oğuz, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.