AYBÜ Rektörü Aydınlı, STK temsilcileriyle buluştu

11.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:10

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından organize edilen "Üniversite ile Çubuk'un Entegrasyonu" isimli programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Akın Ünal, rektör yardımcıları Prof. Dr. Musa Kazım, Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Prof. Dr. Mete Gündaşan ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan ile ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Barbaros Mahallesi'ndeki Yeşil Çubuk Parkı'nda bulunan belediyeye ait bir kafede düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle üniversite yöneticilerini bir araya getirmenin önemine işaret etti. Üniversitede yapılanların ve bundan sonra yapılacakların tüm ilçe tarafından merakla beklendiğini anlatan Başkan Demirbaş, "Daha önceki yıllarda bu tarz toplantılar olmamıştı. Bu tür toplantılar ilçedeki STK'ların üniversiteye daha fazla sahip çıkmasını sağlayacakken, üniversiteden de ilçemizin daha fazla yararlanmasına imkan verecektir." dedi.

Üniversiteye tarihi bir Çubuk evini tahsis edeceklerini söyleyen Başkan Demirbaş, "Üniversitenin ilçe merkezinde bir irtibat bürosu olması ve hocaların daha fazla ilçe merkezine gelip gitmesi için tarihi Musa Ünsal konağını tahsis edeceğiz. Biz üniversiteden hem kültürel anlamda hem de ekonomik anlamda faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra konuşan Kaymakam Adem Keleş de ilçenin üniversite kenti olduğunu ve ilçenin üniversite ile büyüyeceğini hatırlattı.

Sekiz yıllık bir üniversite olmalarına rağmen çok büyük bir üniversite konumuna geldiklerini anlatan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise, şunları kaydetti:

"Çubuk'un lokalizasyonu, etrafındaki yapılar, endüstri ve sanayi bölgeleri, kültürel bölgeler hangi program yaparsak yapalım Çubuk'u göz önüne alıyoruz. Ankara araştırmalar merkezi kurduk ki özellikle Çubuk bölgesi için bu çok çok önemli. Buranın sosyolojik yapısını, tarihi ve kültürel yapısını araştıracak bir merkez. Sekiz yıllık bir üniversite olmamıza rağmen, kısa sürede şehir içine dağılmış bir üniversiteyiz. Biz özellikle bu yapıyı, bu dağınıklığı gidermek istiyoruz. Ayaklarımızı Esenboğa Külliyesine basmak istiyoruz. Şu anda Esenboğa Külliyesinde 11 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi burada tutabilmek için burada kalacak yerlerin de yapılması gerekiyordu. Şu anda iki tane yurt yapılıyor. Bunlar bittiğinde akşam merkeze gitmeyecek ve burada kalacak. "

Üniversitenin Çubuk'a ne gibi katkıları olması gerektiği konusunda istişarenin yapıldığı toplantı, karşılıklı dilek ve temennilerin belirtilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA