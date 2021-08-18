AYBÜ'nun Çubuk'ta kurduğu yeni meslek yüksekokulunda eğitim başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYBÜ'nun Çubuk'ta kurduğu yeni meslek yüksekokulunda eğitim başlıyor

AYBÜ'nun Çubuk'ta kurduğu yeni meslek yüksekokulunda eğitim başlıyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesinde kurulan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 170 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlayacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesinde kurulan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 170 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlayacak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atanan Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, gazetecilere açıklamasında 3 programda eğitim ve öğretim vereceklerini ve bölümlere 170 öğrenci alacaklarını söyledi.

Yeni kurulan okulda Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarının olacağını dile getiren Karakaya, gelecek yıl ise Otobüs Kaptanlığı ile Emlak Yönetimi bölümlerinin eğitime başlayacağını aktardı.

Yeni yüksekokulun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Karakaya, yüksekokulun bulunduğu yerleşkelerin doğası ve ferahlığı ile öğrenciler için çok farklı avantajlar da sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mert Günok Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AYBÜ'nun Çubuk'ta kurduğu yeni meslek yüksekokulunda eğitim başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:04:40. #1.16#

title