AYBÜ'nun Çubuk'ta kurduğu yeni meslek yüksekokulunda eğitim başlıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesinde kurulan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 170 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlayacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesinde kurulan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 170 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlayacak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atanan Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, gazetecilere açıklamasında 3 programda eğitim ve öğretim vereceklerini ve bölümlere 170 öğrenci alacaklarını söyledi.

Yeni kurulan okulda Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarının olacağını dile getiren Karakaya, gelecek yıl ise Otobüs Kaptanlığı ile Emlak Yönetimi bölümlerinin eğitime başlayacağını aktardı.

Yeni yüksekokulun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Karakaya, yüksekokulun bulunduğu yerleşkelerin doğası ve ferahlığı ile öğrenciler için çok farklı avantajlar da sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner