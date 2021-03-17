AYBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yiğit'ten Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
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AYBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yiğit'ten Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

17.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:00
AYBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yiğit'ten Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Recep Yiğit, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Recep Yiğit, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Demirbaş'a açılan yeni bölümler ve planladıkları projelerle ilgili bilgi veren Yiğit, üniversite faaliyetlerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Öğrenci sayılarının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Yiğit, "Belediyemiz başta olmak üzere ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle de Meslek Yüksek Okulu Danışma Kurulu oluşturduk. Yeni açılacak bölümlere de bundan sonra bu kurulda karar vereceğiz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise yeni bölümler ve ilçeye gelecek öğrencilerin konaklama, barınma ve sosyal faaliyetleri konusunda bir değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını anlattı.

Demirbaş, "İnşallah önümüzdeki günlerde üniversitemiz ile güzel projelere imza atacağız" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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