AYBÜ ile Semerkant Devlet Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği

05.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:38

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Semerkant Devlet Üniversitesi arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

AYBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü Khalmuradov Rustam Ibragimovich tarafından Özbekistan'da imzalanan eğitimde iş birliği anlaşmaları, "Erasmus Plus Programı", "İyi Niyet Anlaşması" ve "Mevlana Değişim Programı" alanlarını kapsıyor.

Bu anlaşmalarla iki üniversite arasında bilimsel ve kültürel alışverişin arttırılması sağlandı.

"Erasmus Plus Programı" kapsamında imzalanan anlaşma ile üniversiteler arasında öğrenci ve personel hareketliliğinin sağlanmasına imkan verildi.

"Mevlana Değişim Programı" alanındaki anlaşma ile iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak sağlandı.

"İyi Niyet Anlaşması" ile de iki üniversitenin ortak bölümlerinden öğrenci değişimi yapılabilecek.

Tarih ve edebiyat bölümleri de iş birliği yapacak

Bu anlaşmalar dışında iki üniversitenin rektörleri ve akademisyenleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde Tarih, Edebiyat ve Halk Sağlığı alanlarında akademik iş birliğinin yapılmasının da önü açıldı.

İki üniversite arasında yapılan görüşmelerde, özellikle Türkiye ve Özbekistan'ın tarih noktasında ortak yönlerinin öne çıkarılması bakımından tarih ve edebiyat bölümleri ile iş birliğinin kurulması gerektiği üzerinde mutabık kalındı.

Bunun yanında, Semerkant Devlet Üniversitesinin Geleneksel Tıp alanı ile AYBÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi arasında ortak çalışmaların yapılması noktasında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA