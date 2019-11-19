19.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:18

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, hakim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Aybet, Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Akademik Kürsü" etkinliği kapsamında, hakim ve savcı adaylarıyla "Barış Pınarı Harekatı" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide, Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu anlaşması niteliğindeki 51'inci maddesini anlatan Aybet, değişen diplomatik dengeler dikkate alındığında hukuki açıdan meşruiyeti tam olan Barış Pınarı Harekatı'nın ulusal güvenlik açısından zorunlu bir hal aldığını belirtti.

Konuşmasında bölgesel reel politik ve değişen dünya düzenini merkez alan Gülnur Aybet, dünyadaki değişime ayak uydurmanın ve hatta birlikte yönetir hale gelmenin, bütün bölge ülkeleri için karşılıklı "kazan kazan" avantajı sağlayacağını ve ulusal güvenlik açısından elzem olduğunu vurguladı.

Aybet, Türkiye'nin özgür iradesiyle aldığı ve fiiliyata geçirdiği her kararın ardından, kimi Batılı düşünce kuruluşlarının, "Türkiye yeni bir eksen kaymasına doğru gidiyor." söyleminin artık ciddiye alınır bir tarafının olmadığına işaret etti.

Türkiye'nin kendi eksenini oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken Aybet, "Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı da terörle mücadele konusunda haklılığımızı yansıtmaktadır, bu haklılığımızın uluslararası alanda çok güçlü bir biçimde ifade etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Gülnur Aybet'e günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: AA