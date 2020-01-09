Aybayrak'tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi

09.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:42

Sivas'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.



Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında konuşan Bakan Albayrak, "Çokça sıkça geliyor. Özellikle tarım alanındaki üreticilerimizden sıkça gelen bir talep. Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat bankasından kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı bizden. Yeniden vadelendirebilecekler artık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA