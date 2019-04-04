Aybastı'da 19 Okula Kitap Ağaçları Kuruldu
Aybastı Kaymakamlığınca "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda kurulan "kitap ağaçları" için açılış etkinliği düzenlendi.
Aybastı Kaymakamlığınca "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda kurulan "kitap ağaçları" için açılış etkinliği düzenlendi.
Aybastı Fen Lisesindeki etkinliğe, Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ile Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan katıldı.
İlçede bulunan 19 okulda kurulan kitap ağaçlarına, Aybastılı şehit ve gazilerin isimleri verildi.
Açılışta ayrıca "Ağaç Yaş İken Eğilir" temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Öte yandan, kitap ağaçlarına isimleri verilen şehit ve gaziler şunlar:
"Şehit Yener Şahin, şehit Adem Pantik, şehit Celal Aydın, şehit Sadık Kütük, şehit Cumhur Coşkun, şehit Sadullah Güler, gazi Ali Uygun, gazi Cevat Göçer, gazi Ömer Koçalan, gazi Cemal Alacalar, gazi Erol Diril, gazi Temel İbiş, gazi Salim Aydoğan, gazi Mesut Arslan, gazi Ramazan Yıldırım, gazi Mehmet Ali Çoban, gazi Ali Gümüş, gazi Temel Başbuğa, gazi Yusuf Karavuş."