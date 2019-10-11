Aybaba sağlık kontrolünden geçti

11.10.2019 12:45

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın takımdan ayrılmasından sonra yerine gelen isim Samet Aybaba oldu. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam Samet Aybaba sabah saatlerinde özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA