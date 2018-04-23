Aybaba Hiçbir Takımla Transfer Görüşmesi Yapmadım - Hd

Aybaba Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım

İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Şu ana kadar hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım ama doğal olarak ben profesyonelim. Sezon bittiğinde benim mukavelem bitiyor. Hem kulübümle hem de böyle bir teklif olursa öbür takımlarla görüşüp ona göre bir karar vereceğim dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında kendi evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanı merkeze bağlı Karayün köyünden gelen bir grup ilkokul öğrencisi ile hafta sonu İstanbul'da düzenlenen U12 İstanbul Cup organizasyonunda üçüncü olan Sivasspor U12 takımı ziyaret etti. Kırmızı beyazlılar Türk bayrağı önünde öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirdi. U12 takımının kaptanı Göktuğ Caniklioğlu antrenmanda teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine takımın başında sahaya çıkarak futbolculara konuşma yaptı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı. Aybaba, Önce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize hayırlı olsun. Allah'ımıza şükürler olsun ki dünyanın en büyük liderini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu millete nasip etti. Onu hasretle, minnetle, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütelim. Onları bilgiyle büyütelim. Onlara kıymayalım dedi.

YUKARI HEDEFİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Geçen hafta oynanan ve Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Trabzonspor maçını değerlendiren Aybaba, İyi bir oyun, iyi bir mücadele. Tabii ki bu maçlar kolay değil. Karşıdaki takım oyuncularının bireysel özellikleri üst düzey. Pozisyon veriyorsunuz. Şans faktörü sizin yanınızda olacak. Sonuna kadar oyunu bırakmayacaksınız. Bizim takım bütün bu özellikleri sonuna kadar sahaya yansıttı. Keyifli bir galibiyet oldu. Bizi öne taşıdı bu galibiyet. Ben size 7 haftadır diyorum ki en zor maç periyotu olan takım biziz, hakikaten de öyle. Hep aşağıdaki sorunu olan veya şampiyonluk hedefi olan takımlarla oynuyoruz. Şimdi dört tane maçımız kaldı. Dördü de böyle. En zorlarından biri de Gençlerbirliği maçı. Onların çok şiddetle puana ihtiyaçları var. Çok akıllı oynamamız lazım. Bunlar stratejik maçlar. İyi planlamamız lazım. Rakibin mutlaka 3 puana ihtiyacı olabileceğini hissederek doğru yerde durup, doğru hedefe, doğru ataklar yapmak lazım. Çalışacağız, inşallah o maçı da kazanıp yukarılara doğru, hedefimize doğru gideceğiz dedi.

TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM

Bir basın mensubunun transfer teklifi alıp almadığını sorması üzerine Aybaba, Şu ana kadar hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım, ama doğal olarak ben profesyonelim. Sezon bittiğinde benim mukavelem bitiyor. Hem kulübümle hem de böyle bir teklif olursa öbür takımlarla görüşüp ona göre bir karar vereceğim ifadelerini kullandı.

BÖYLE ŞEYLERE GEREK YOK

Trabzonspor maçı sonrası Burak Yılmaz'ın soyunma odası koridorunda, 'Ben olduğum sürece Samet Aybaba bu kulübe gelemez' şeklinde sözler sarf ettiği iddiasıyla ilgili soru üzerine Aybaba, İlk önce ben giriyorum içeriye, böyle bir şeyi duyma ihtimalim yok. Sonra beni Burak aradı böyle bir şey olmadığını, bana sonsuz saygısı olduğunu belirtti. Babasıyla da biz takım arkadaşıyız Beşiktaş'ta. Öyle bir şey niye olsun ki, belki de onu yıpratmak için yapılan bir şeydi. Yazık, böyle bir şeye gerek yok. Biz futbolun içindeki insanlarız. Birbirimizi sevelim, sayalım. Kim nereye gitmiş, kim nereden gelmiş, kim şampiyon olmuş, kim küme düşmüş bizi ilgilendirmez. Hep içinde kalalım, birbirimize saygılı olalım. Son zamanlarda biliyorsunuz, futbol çok sertleşti yakışmıyor bize. Yapamıyoruz, beceremiyoruz. Bırakalım bu işleri, hakemi bırakalım, taraftarı bırakalım, yönetimleri bırakalım. Biz futbol adamıyız. Saha içerisinde anlaşalım sonuçlar ne olursa olsun birbirimize sarılalım. Yeter artık bu işlerden çok sıkıldık, yorulduk. Arkadaşlara da biraz daha sakin olmalarını, sadece futbolu ön plana çıkarmalarını tavsiye ediyorum dedi.

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