Aybaba: "Basit hatalarla kaybettik"
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Aybaba: "Basit hatalarla kaybettik"

21.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:11
Aybaba:

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, sahada basit hatalarla kaybettiklerini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, sahada basit hatalarla kaybettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, çok kötü ilk yarı oynadıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulunduğunu dile getiren Aybaba, "Maçı kazanma arzumuz üst düzeyde. 'Ama doğru yaptığımız bazı şeylerden uzaklaşırsak, maçı kazanmak ihtimalimiz ortadan kalkar' demiştim. Nitekim ilk yarıda söylediklerimi yaptılar. Öz güvenleri üst seviyedeydi. Çok basit hatalar yaptılar. Skorun 2-0'a gelmesindeki en büyük etken bizim bu davranışlarımızdı. Oyuncularım öz güvenle oynadılar. Basit hatalar yaptık sahada. En büyük eleştirim bizim pozisyon hatalarımızdı. Oyunun temposu ikinci yarı değişti. Attığımız ve sayılmayan gollerden sonra tempomuz yükseldi ama. O pozisyonlara iyi bakmak lazım. Biz bir şey göremedik."diye konuştu.

"Bu kadar basit olmamalı"

Sadece adalet istediklerinin altını çizen Aybaba, "Verilmeyen gol pozisyonlarına iyi bakmak lazım. Bize karşılaşmalarımızda hatalar yapılıyor. 3 maçtır bizim karşılaşmalarımızda bize karşı hatalar yapılıyor. Karşı takımada hata yapılmasın herkes hak ettiğini alsın. İyi irdeleyip doğru bakıp hakem arkadaşları doğru yönlendirmek lazım. Çok emek var. Büyük mücadele veriyoruz. Bu kadar basit olmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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