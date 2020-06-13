Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığı
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Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığı

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma Plajı, sezona sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanıyor.

Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığı
13.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:52
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma Plajı, sezona sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanıyor. Her yaz 700 şemsiye ve 1500'e yakın şezlongun konulduğu plajda bu sayı, yarı yarıya azalacak. 

Alınan sıkı önlemlerle şu ana kadar koronavirüs vakasının görülmediği Bozcaada ilçesinde, konaklama tesisleri 15 Haziran tarihinde kapılarını açmaya hazırlanırken, dünyaca ünlü Ayazma Plajı'nda ise, tatilciler denize girmeye başladı. Kaymakamlık tarafından Bozcaadaspor Kulübü yararına işletilen Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli deniz sezonu için de hazırlıklar devam ediyor. Plaj görevlileri, geçen yıla kadar 700 şemsiye ve 1500 şezlong konulan plaja bu yıl salgın nedeniyle uygulanacak sosyal mesafe kuralı çerçevesinde 350 şemsiye ve 750 şezlong koyabilecek.

Şemsiyelerin bir bölümünün altında şezlong olacak, bir bölümünde olmayacak. Şezlong kullanmak istemeyip, sandalyede oturmayı veya havlusuyla güneşlenmeyi tercih edenler buraları kullanacak. Her şemsiyenin etrafına ikişer metre sosyal mesafeyle tahta kazık çakılmaya başladı. Tahta kazıkların etrafı iple çevrilecek. Arasında kalan şemsiyenin altına ise sadece 2 şezlong konabilecek. Böylece şezlonglar arasındaki mesafe 2 metrenin de üzerinde olacak. Ayrıca şezlonglarda sigara içmek yasak olacak. Tatilciler, görevlilerin kumsalın arka kısmında oluşturacağı alanda sigara içebilecek.Bozcaadaspor Kulübü Yöneticisi ve Ayazma Plajı'ndan Sorumlu Müdür Ümit Kahyaoğlu, "Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeden dolayı şezlonglar arasındaki mesafeyi koruyabilmek için tahta kazıklar ile alanlar belirledik. Çevresi iple çevrili olacak alanda herkes kendi sosyal mesafesini korumuş olacak. Şezlonglar arasında ortalama 3-4 metre mesafe olacak. Her şezlong, müşteri kullandıktan sonra dezenfekte edilecek. Çöpler titizlikle toplanacak. Şezlonglarda sigara içmek yasak olacak. Sigara içimi için kumsalın arka kısmında bir düzenleme yapacağız ve tatilciler sigaralarını burada içebilecek. Şemsiyelerin bir bölümünde şezlong olacak. Bir kısmında olmayacak. Şezlong kullanmak istemeyen bu şemsiyelerin altında kendi plaj sandalyesi ve havlusunu kullanarak tatilini yapabilecek. Halkımızın sağlığı için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Geçen yaz plajda şemsiye 20, şezlong 10 TL'den kiralanırken, bu yaz şemsiye 50, şezlong 25 TL olacak. 


- Çanakkale

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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