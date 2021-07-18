Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
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Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı

Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli cuma namazı sonrası düzenlenen törenle atıldı.

Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli cuma namazı sonrası düzenlenen törenle atıldı. Gerçekleştirilen törene, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve ev sahibi olarak Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı.

Törende, Vadi İstanbul Camii İmamı Fatih Bora, Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından dualar eşliğinde caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, inşa edilecek yapı hakkında şu bilgileri verdi: "Belediyemiz ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile aynı yerinde yeniden inşa edilecek cami, beraberinde külliyesiyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Toplam 3 bin 340 metrekare alana inşası yapılacak camide bin 550 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Caminin yanında Kur'an kursu, mescit, çok amaçlı toplantı salonları, gençlik birimleri, idari birimler, kütüphane, 55 araçlık otopark ve rehberlik birimi yer alacak. Burası sadece bir ibadet alanı değil, külliye hüviyetinde hizmet verecek. Cami alanında yeni bir meydan ve peyzaj düzenlemeleri ile burasını adeta yeniden ihya edeceğiz. Burada her yaştan vatandaşımızla aynı duaya amin diyeceğiz. Çocuk ve gençlerimiz buradaki külliyede ilimle hemhal olacaklar. Otoparkı trafik akışını rahatlattığı gibi meydan düzenlemesi de çevresine ayrı bir renk ve hava katacak."

Her hafta yeni bir hizmet

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ilçe sakinlerine sözünü verdiği 53 proje bir bir hayata geçiyor. Geçen haftalarda sırayla Talatpaşa Spor Merkezi, Doğal Buz Pisti, Çeliktepe Kapalı Otoparkı, Arıcılar Çamlı Vadi Camii, Hamidiye Millet Kıraathanesi gibi projeler, Kağıthane Belediyesi tarafından şehre kazandırıldı. - İSTANBUL

Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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