Ayazağa Metrosunda Yürüyen Merdiven Çöktü: 1 Yaralı!

Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düşerek yaralandı.

ANİDEN DURDU, ARDINDAN HAREKETLENDİ

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi.

BİR KİŞİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Yürüyen mervidenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.