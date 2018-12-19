Ayazağa'da Su Baskını Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı (2)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA - İSTANBUL DHASarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA - İSTANBUL DHA
Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı.
İstanbul'da gün boyu etkili olanyağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ni su bastı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Bu altındaki yoldan görüntüler
-Araçların geri dönmesi
-Detaylar
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Kaynak: DHA