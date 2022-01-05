Ayazağa'da kadına şiddet kamerada

SARIYER'DE bir kişi sokakta birlikte yürüdüğü karısına tekme tokat saldırarak merdivenlerden aşağı attı. Başından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Olay 08 Aralık günü Ayazağa Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynur T. eşi Ümit T. ile yolda yürüdüğü sırada tartışmaya başladı. Ardından durdurduğu taksiye binmek isteyen Ümit T. yanına gelen eşi Aynur T.'ye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle dengesini kaybeden Aynur T. merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Başından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken Ümit T. olay yerinden kaçtı.

KENDİSİNİ SOKAK ORTASINDA DARP EDEN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayı görerek kadının yardımına koşan esnaf Seyfettin Kaya yaşananlarla ilgili olarak; "Ben gittiğimde kadıncağızı sedyeye almışlardı. O sırada polis geldi. Bu tür olayları şiddetle kınıyorum." şeklinde konuştu.