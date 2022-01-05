Ayazağa'da kadına şiddet kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayazağa'da kadına şiddet kamerada

Ayazağa'da kadına şiddet kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel

SARIYER'DE bir kişi sokakta birlikte yürüdüğü karısına tekme tokat saldırarak merdivenlerden aşağı attı.

SARIYER'DE bir kişi sokakta birlikte yürüdüğü karısına tekme tokat saldırarak merdivenlerden aşağı attı. Başından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Olay 08 Aralık günü Ayazağa Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynur T. eşi Ümit T. ile yolda yürüdüğü sırada tartışmaya başladı. Ardından durdurduğu taksiye binmek isteyen Ümit T. yanına gelen eşi Aynur T.'ye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle dengesini kaybeden Aynur T. merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Başından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken Ümit T. olay yerinden kaçtı.

KENDİSİNİ SOKAK ORTASINDA DARP EDEN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri karısını darp ederek kaçan Ümüt T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ancak hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Aynur T. kocasından şikayetçi olmadı. Ümit T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olayı görerek kadının yardımına koşan esnaf Seyfettin Kaya yaşananlarla ilgili olarak; "Ben gittiğimde kadıncağızı sedyeye almışlardı. O sırada polis geldi. Bu tür olayları şiddetle kınıyorum." şeklinde konuştu.


Ayazağa'da kadına şiddet kamerada

Ayazağa'da kadına şiddet kamerada

Ayazağa'da kadına şiddet kamerada

Ayazağa'da kadına şiddet kamerada

Ayazağa'da kadına şiddet kamerada

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 EMEKLİ ASTSUBAY, 'PARK' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

EMEKLİ ASTSUBAY, 'PARK' KAVGASINDA KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title