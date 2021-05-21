Son dakika... Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı
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Son dakika... Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı Ayazağa'da hatalı U dönüşü yapan kargo aracı sürücüsünün, başka bir kargo aracına yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı

İSTANBUL - Ayazağa'da hatalı U dönüşü yapan kargo aracı sürücüsünün, başka bir kargo aracına yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CTL 201 plakalı kargo aracının sürücüsü U dönüşü yapılmaması gereken bir yerden dönmeye çalıştı. Bu sırada araç, seyir halindeki 34 KF 7695 plakalı araca yandan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika... Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika... Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son dakika... Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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