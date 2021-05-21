Son dakika... Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Ayazağa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: 3 yaralı Ayazağa'da hatalı U dönüşü yapan kargo aracı sürücüsünün, başka bir kargo aracına yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.