Ayaz Yaşamak İçin İlik Nakli Bekliyor

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde yaşayan Gülümser- Can Gök çiftinin çocukları lösemi hastası 3 yaşındaki Ayaz, ilik nakli olmayı bekliyor. Minik Ayaz'ın yaşaması için 7 ay içinde ilik nakli yapılması gerekiyor.



Karabağlar'ın Aydın Mahallesi'nde yaşayan aşçı 32 yaşındaki Can Gök ile eşi ev kadını 24 yaşındaki Gülümser Gök'ün 2014 yılının Ekim ayında dünyaya gelen bebekleri Ayaz, 6 aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayaz bebeğe 'akut lenfobastik lösemi' teşhisi konuldu. Yaklaşık 1.5 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ayaz bebeğin hastalığı 10 gün önce yeniden nüksetti. Aynı hastanenin Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedaviye alınan Ayaz'a kemoterapi uygulanmaya başlandı.



Oğlunun çok ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten baba Can Gök, "Ayaz 6 aylıkken lösemi tanısı konuldu. Yaklaşık 1.5 yıl tedavi gördü. Sağlığına kavuştu ancak sonra yine yüksek ateş şikayetiyle hastaneye geldik. Yapılan tahlillerde hastalığın tekrar başladığını öğrendik. Ayaz lösemi hastası. İki senedir ilik aranıyor. Ancak bulamıyoruz. Şu an kemoterapi uygulanıyor. Küçük bedeni bunu kaldıracak durumda değil. İlik bankalarına başvurduk. Yurt dışında ABD'de bir donör bulundu. Yüzde 60 altmış uyumlu olduğu için doktorumuz tedavi için yeterli olmadığını söyledi. Yurtiçinde ise yüzde yüz uyumlu bir donör bulundu. Ancak onun da korktuğu için vermekten vazgeçtiğini öğrendik. Şu an da çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Oğlumun yaşaması için ilk naklinin yapılmasını istiyoruz. İnsanlarımızdan ilik bağışı yapmalarını bekliyoruz. Oğluma yaşaması için bir şans istiyoruz. İlik nakli için 7 aylık bir süremiz var" dedi.



İnsanların ilik nakli konusunda yanlış bilgeye sahip olduğu ve bunu ameliyat sandıklarını belirten anne Gülümser Gök ise, "Oğlumun ilik nakli olması gerekiyor. Tek çaremiz bu. İnsanlarımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Ne kadar çok bağış olursa oğlumun yaşaması için daha fazla şansı olacak. İnsanlar bunu zor bir ameliyat gibi düşüyorlar. Kızılay'a nasıl kan bağışı yapılıyorsa, bu şekilde kan veriyorlar. Eğer uygunsa kök hücreleri hasta olan kişilere veriliyor. Herkesten duyarlı olmalarını bekliyorum. Çünkü minik bedenler yaşamak için ilik nakli bekliyor. Kemoterapi bu minik bedenler için çok ağır oluyor. Ben bir anne olarak oğlumun yaşamasını istiyorum. Bağış konusunda korkmayalım, duyarlı olalım. Ne kadar çok duyarlı olursak, o kadar çok can kurtulur" diye konuştu. - İzmir