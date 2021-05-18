Ayaz Özdemir, "Kendimle Barışık Birisiyim"
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Ayaz Özdemir, "Kendimle Barışık Birisiyim"

Ayaz Özdemir, 'Kendimle Barışık Birisiyim'
Bültenler - Haberler | Güncel

Model ve oyunculuk yapan Ayaz Özdemir, sektördeki gelişmeler hakkında şöyle ifadelerde bulundu; "Ekranlarda 18 yaşından itibaren çıkmaya başladım diyebilirim. Bir çok defile'de mankenlik, bir çok dizi de yan rollerde yer aldım. Ama hayatımdaki kariyerim 2018'den sonra başladı diyebilirim. İşin aslı işinizi sevmekten geçiyor.

Bende tabii ki işimi çok seviyorum, çünkü kolay değil, kaç yıldır bu işteyim ve her geçen gün kendim için daha çok şeyler öğreniyorum, buda beni çok mutlu ediyor. Tabii ki de genç yaşta başladığımız için kıskananlar oluyor ama hayran olanlar daha çok oluyor. Sosyal medya'da illa ki kötü yorumlar alabiliyoruz fakat insan kendisini görebildikten sonra kim ne demiş umursamıyor. Modelliğin yanı sıra, oyunculuk adına halen daha eğitim almaya devam ediyorum. Ne kadar fazla eğitim o kadar fazla kendinize yatırım demek, özellikle genç oyuncuların eğitim almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tiyatro ve performans sergileyecekleri işleri tercih etmesini tavsiye ediyorum. İlerde ne olur bilemem, ama bir çok hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmek için elimden geleni yapmayı planlıyorum. Başrol oyunculuğunu çok isterim, ama çok iyi eğitim almam gerektiğine inanıyorum, umarım ilerleyen yıllarda başrol seviyesine yükseleceğime inanıyorum."

Kaynak: Bültenler

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Ayaz Özdemir, "Kendimle Barışık Birisiyim" - Haberler
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