Ayaz Bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı
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Ayaz Bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı

07.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:02

Ayaz bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde SMA Tip 2 teşhisi konan 16 aylık Ayaz bebeğin yurt dışında uygulanan tedavisinin yapılabilmesi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatıldı.

Ayaz bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde SMA Tip 2 teşhisi konan 16 aylık Ayaz bebeğin yurt dışında uygulanan tedavisinin yapılabilmesi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatıldı.

Marmaris'te yaşayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin oğlu ayaz bebeğe 8.5 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Şimdi 16,5 aylık olan 'SMA Tip 2' hastası Ayaz bebek için yurt dışında uygulanan ve bedeli 2 milyon 400 bin dolar olan tedaviyi görüp, sağlığına kavuşabilmesi için sosyal medya aracılığı ile bağış kampanyası başlatıldı.

Turizm işinde çalışan Sinan ve Mehtap Ünen, evliliklerinin yedinci yılında kucaklarına aldıkları Ayaz'ın ilk altı ayına kadar normal olduğunu ve altıncı ayda kolları, ayaklarında hareket kısıtlaması başlayınca hemen doktora gittiklerini ve iki buçuk ay sonra gelen test sonucunda SMA Tip 2 teşhisi konduğunu belirttiler. İkisinin de ailelerinde bu hastalık ile daha önce mücadele eden olmadığı da belirten anne Mehtap Ünen, "Yedi göbek önceden bile olabilirmiş. Biz test yaptırdık, yapılan test sonucunda ikimizin de taşıyıcı çıktığımızı öğrendik" dedi.

Ayaz bebeğin 10 aylıkken Zolgensma Gen tedavisini duyduklarını ve tedavi için kampanya başlattıklarını ve şu ana kadar tedavi masraflarının sadece yüzde 3'ünü toplayabildiklerini söyleyen anne Mehtap Ünen, "Oğlum 6 ay içerisinde tedavi olmazsa ömür boyu engelli olarak yaşamak zorunda kalacak. Oğlumun elimden tutup yürüdüğünü görmek istiyorum" diye konuştu.

(GK-OD-ÖK-Y)

Ayaz Bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı
Ayaz Bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı
Ayaz Bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı
Ayaz Bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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