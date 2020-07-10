Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair kararın iptal edilmesine ilişkin, "Bu karar, Türkiye üzerindeki vesayet gayretkeşlerinin yıkımıdır.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair kararın iptal edilmesine ilişkin, "Bu karar, Türkiye üzerindeki vesayet gayretkeşlerinin yıkımıdır." ifadesini kullandı.

Kopuz, Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

"Bu karar, Türkiye üzerindeki vesayet gayretkeşlerinin yıkımıdır." açıklamasında bulunan Kopuz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya'nın cami olarak yeniden Müslümanların ibadetine açıldığını bildirdi.

Kopuz, 86 yıllık hasretin bittiğini kaydederek, "Aslında bu karar prangaların kırıldığı, vasiyetin yerine getirilmesi adına tüm dünya Müslümanlarının hasretle beklediği karardır. Ayasofya Camisi'nin açılma kararı, birçok ilkler gibi yine Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA