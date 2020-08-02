AYASOFYA'YA ZİYARETÇİ AKINI SÜRÜYOR AYASOFYA'nın 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını, Kurban Bayramı'nın ücüncü gününde de devam etti.

AYASOFYA'nın 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını, Kurban Bayramı'nın ücüncü gününde de devam etti. Cami sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ve turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Fatih Belediyesi ekipleri, camiye girişte vatandaşlara seccade dağıttı. Vatandaşlar, caminin dolması üzerine caminin önüne serilen kilimlerde namazlarını kıldı.

Kaynak: DHA