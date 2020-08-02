Ayasofya'ya ziyaretçi akını sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya'ya ziyaretçi akını sürüyor

AYASOFYA'nın 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını, Kurban Bayramı'nın ücüncü gününde de devam etti.

Ayasofya'ya ziyaretçi akını sürüyor
02.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:29
AYASOFYA'nın  86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını, Kurban Bayramı'nın ücüncü gününde de devam etti.  Cami sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ve turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Fatih Belediyesi ekipleri, camiye girişte vatandaşlara seccade dağıttı. Vatandaşlar, caminin dolması üzerine caminin önüne serilen kilimlerde namazlarını kıldı.   


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Yaşam
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Yaşam
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı Magazin
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi 3. Sayfa
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu
2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı
Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı ekimde hazır olacak
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı ekimde hazır olacak
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
201 gün sonra sahalara geri dönen Merih Demiral, sahaya dua ederek çıktı
201 gün sonra sahalara geri dönen Merih Demiral, sahaya dua ederek çıktı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fatih Sultan Mustafa Şentop Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Merve Boluğur Cate Blanchett
Spor Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bakan Bayram Yangın Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Ayasofya'ya ziyaretçi akını sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 14:30:55. #1.14#
title