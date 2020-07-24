Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy
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Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy

Mamak Belediyesi yarın yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına katılmak üzere belirlenen 1453 Ankaralıyı, "Başkent'ten Payitaht'a" sloganıyla İstanbul'a uğurladı.

24.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:14

Mamak Belediyesi yarın yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına katılmak üzere belirlenen 1453 Ankaralıyı, "Başkent'ten Payitaht'a" sloganıyla İstanbul'a uğurladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu kuraya katılan vatandaşlar arasından belirlenenler, Mamak Belediyesince temin edilen otobüslerle yola çıktı.

Köse, yolculuk öncesi vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla yaşanan heyecan ve mutluluğu başkentlilerin de paylaşmasını istediklerini belirten Köse, şunları kaydetti:

"Ayasofya'da namaz kılmak nesiller boyu özelenen bir şeydi. Allah nasip ederse öğle namazını orada kılmak için yola çıkıyoruz. Bu, üzerine şiirler ve destanlar yazılan bir özlem. Biz öncelikli olarak sabahleyin saat 05.00'te Eyüp Sultan'da şükür namazı kılacağız, biliyorsunuz. Eyüp Sultan hazretlerinin İstanbul'un fethinde anlamı büyüktür, aslında manevi mimarıdır. Seyahatimizin devamında da inşallah Ayasofya'ya gideceğiz. Bu bizim için çok özel bir gün. Ankara'dan birlik ve beraberliğimizi göstermek, Türkiye'nin kararlılığını göstermek, Türkiye'nin bağımsızlığına destek vermek açısından bu yola çıktık. Bu bir kardeşlik ve inanç konvoyu. Rabb'im hayırlar getirsin inşallah. Bir neslin özel bir izlenimi olacak bu herkese nasip olmaz, bizlere nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Onun liderliği ile milletin bütünleşmesinin verdiği bir güçtür bu."

Yolculuğa katılan Ankaralıların Kovid-19 nedeniyle maske ve mesafe kuralarına uyarak seyahat etmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Köse, 50 kişilik otobüslerde 25 vatandaşın seyahat edeceğini bildirdi.

Köse, daha sonra kafilede yer alan bir otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Ayasofya'ya Mamak'tan 1453 kişilik konvoy

Kaynak: AA

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