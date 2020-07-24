AYASOFYA'YA KOŞARAK GİTTİLER Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün Cuma namazı ile ibadete açılacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün Cuma namazı ile ibadete açılacak. Gece saatlerinde gelerek beklemeye başlayan vatandaşların Gülhane Parkı'nın önündeki kontrol noktasına giriş yapmasına izin verilmesiyle vatandaşlar koşarak Ayasofya'ya gitti.

Vatandaşlar geceden itibaren gelerek Ayasofya'nın çevresinde beklemeye başladı. Gülhane Parkı'nın önündeki yolda bekleyen binlerce kişinin girişine sabah saatlerinde izin verildi. Arama noktasından geçiş yapan vatandaşlar Ayasofya'ya koşarak gitti. Ayasofya'ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin daha yakınında olmak isteyen vatandaşlar ise birbirleriyle yarıştı.

Trabzon'dan geldiğini belirten İsmail Kaya, " Çok sevinçliyim bu günleri bize gösteren devletimize şükranlarımı arz ediyorum. Biz gençlik yıllarımızda açılması için çok uğraştık bugüne nasip oldu " derken, Kocaeli'den 17 kişi geldiklerini ifade eden Naci Kazak, " Buraya yürürken bile çok heyecanlı yürüdük. Bu bizim için çok farklı bir gurur, bu gururu burada yaşamak istedik onun için buradayız " dedi. Eskişehir'den ailecek geldiklerini belirten Sefa Sadıç, " Çok heyecanlıyız, Cuma namazı kılmakta nasip olacak bize. Çok coşkulu bir kalabalık var. Bu ilk cumada da bulunmak nesiller boyu bizim evlatlarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir hatıra olarak kalacak " diye ifade etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA