Ayasofya'ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
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Ayasofya'ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu

86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde namaz kılınacak alanlar dolduğu için çok sayıda vatandaş alana giremedi.

24.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:21

86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde namaz kılınacak alanlar dolduğu için çok sayıda vatandaş alana giremedi. Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde alana gelmeye başladı. Alanda namaz kılınacak bölümlerin dolduğunu ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Alana girişler durdurulmasına rağmen çok sayıda vatandaş ise bölgeye gelmeye devam ediyor. Bir vatandaşın Çemberlitaş'taki giriş noktasında alana giremeyeceğini öğrenince yaşadığı üzüntü ve ağladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde üzüntüden polis barikatının olduğu noktaya oturan vatandaşı polislerin kaldırdığı görüldü.

"YASAKLANDIYSA BU TEDBİRLER DOĞRULTUSUNDADIR"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuşan vatandaşlardan Turan Yazıcı, "Bu mutlu güne, zamana tanıklık etmeye geldik. Çok yoğun çok kalabalık. Hayırlı olsun, bir şekilde Cuma namazımızı kılacağız yasaklandıysa bu tedbirler doğrultusundadır. Doğru olan neyse onu yapıyorlar. Yasaklara riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GİDEMİYORUZ KAPALI, NASİP KISMET"

Tarihi bir güne tanıklık etmek istediğini, alana girişlerin durdurulması nedeniyle giremediğini ifade eden vatandaşlardan bir tanesi, "Çok mutluyuz, bu heyecanı yaşamak gerekiyor. Ankara Keçiören'den geliyorum. Gidemiyoruz kapalı, nasip kısmet. Bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İHA

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