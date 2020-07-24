Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma namazını Yenikapı'da kıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma namazını Yenikapı'da kıldı

Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma namazını Yenikapı'da kıldı Şehir dışından gelip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne alan dolduğu için gidemeyen vatandaşlar Cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

24.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:58

Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma namazını Yenikapı'da kıldı

İSTANBUL - Şehir dışından gelip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne alan dolduğu için gidemeyen vatandaşlar Cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Açılışı bugün gerçekleştirilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. 86 yıl sonra açılan Ayasofya'da Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar alanı tamamen doldurdu. Şehir dışından gelen vatandaşlar ise Ayasofya'ya gidemeyince Yenikapı'da kurulan alanda Cuma namazını kıldılar. Alana kurulan dev ekranlardan Ayasofya'yı da canlı izleyen vatandaşlar, gidemeseler de oradaki atmosferi de izleyebildiler. Kimi gelenler Ayasofya'ya gidemedikleri için üzgün olduğunu söylerken kimileri de "gidemesek de o hissiyatı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yanında olmasak da buradan o hissiyatı yaşıyoruz"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını sabırla beklediklerini dile getiren Enes Hamzaoğlu, "Sakarya'dan geliyoruz. Ayasofya'yı görmeye geldik. Ama yer olmadığı için gidemedik. Cuma namazını burada kıldık. Mutluyuz. Yanında olmasak da buradan o hissiyatı yaşıyoruz. Ayasofya'nın açılması anlatılmaz bir hissiyat. Sabırla bekliyorduk. Bu millete nasip oldu" diye konuştu.

"86 yıllık bir hasret var içimizde"

İstanbul'da birkaç gün daha duracağını ve Ayasofya hasretini gidereceğini belirten Behzat Er, "Ayasofya'ya gidemedim. Gerçekten üzüldüm. Çok yoğunluk vardı. Birazda virüsten korkarak o tarafa giremedik. Virüsten dolayı kalabalığın hüznünü yaşıyoruz. 86 yıllık bir hasret var içimizde. Onu gidermeye geldik. Allah'ın izniyle ilerideki zamanlarda gitmeyi düşünüyoruz. Cuma'yı hocamızın eşliğinde bu meydanda kıldık. 2-3 gün boyunca İstanbul'da duracağım. İnşallah hasretimi gidereceğim" şeklinde konuştu.

Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma namazını Yenikapı'da kıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu Güncel
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Magazin
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
İngiliz kulübü Birmingham, 17 yaşındaki Bellingham'ın formasını emekli etti
İngiliz kulübü Birmingham, 17 yaşındaki Bellingham'ın formasını emekli etti
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Murat Dalkılıç Öztürk Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Can Bartu Selçuk İnan Ali Şansalan Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Namaz Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Ayasofya'ya gidemeyenler Cuma namazını Yenikapı'da kıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 16:22:11. #1.14#
title