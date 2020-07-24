Ayasofya'ya gelmek için uzun araç kuyrukları oluşturdular AYASOFYA Camii'nin ibadete açılması nedeniyle kılınacak Cuma namazına gelmek isteyenler tarihi yarımada çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

AYASOFYA Camii'nin ibadete açılması nedeniyle kılınacak Cuma namazına gelmek isteyenler tarihi yarımada çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar araçlarını park ederek yürüyerek Ayasofya'ya ulaşmaya çalışıyor.

Ayasofya'da bugün kılınacak Cuma namazı öncesinde tarihi yarımada da bölgeye gelmek isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bölge çevresindeki trafik saat 10.00 dan sonra adeta kilitlendi. Vatandaşların yoğun ilgisinin ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA