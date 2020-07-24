Ayasofya trafik yoğunluğu ne durumda? Ayasofya'ya giden yollar açık mı, kapalı mı? Ayasofya yolları yoğun mu? Ayasofya'nın ibadete açılacak olması nedeniyle halk Ayasofya'ya akın etmeye başladı. Trafikte yoğunluklar oluşurken vatandaşlar Ayasofya'ya giden yollar açık mı, kapalı mı? Ayasofya yolları yoğun mu ve Ayasofya trafik yoğunluğu ne durumda gibi soruların yanıtlarını merak etti.

86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ayasofya ulaşmak isteyen vatandaşların merak ettiği Ayasofya trafik yoğunluğu ne durumda? Ayasofya'ya giden yollar açık mı, kapalı mı? Ayasofya yolları yoğun mu gibi soruları mercek altına alıyoruz. AYASOFYA YOLLARI YOĞUN MU? Ayasofya ulaşım için tercih edilen tramvay hattın yoğunluk yaşanıyor. Kabataş tramvay istasyonunda yoğunluk dikkat çekerken benzer yoğunluk Aksaray civarında da görülüyor. Saat 10.00 itibariyle Ayasofya'ya giden yollarda yaşanan yoğunluk: GÜNCEL AYASOFYA TRAFİĞİ TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ