"Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri" başladı

24.09.2019 16:08

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen "Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri" İstanbul Üniversitesinde düzenlenen "Ayasofya ve Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun" konulu panelle başladı.



Ayasofya'yı tanıtmak ve trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bir dönem Ayasofya Müzesi Müdürlüğünü de yapmış olan Prof. Dr. Haluk Dursun'un yaşamı boyunca bilim insanı ve bürokrat olarak çok değerli akademik ve kültürel çalışmalara imza attığını belirtti. Prof. Dr. Dursun'un Ayasofya'ya dair çalışmalarının zenginliğine dikkat çeken Prof. Dr. Ak, Haluk Dursun isminin Ayasofya ile bütünleştiğini de ifade etti.



Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise konuşmasında Ayasofya'nın bin 500 yıllık tarihine dikkat çekerek, başlangıçta bir Hristiyan mabedi olarak inşa edilen yapının tarih boyunca insanlar ve kültürler arasında süren yarışın odağı olduğunu dile getirdi. Ayasofya'nın İstanbul'a kimlik kazandıran yapılardan birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, "Bir İstanbul manzarası görün ki içinde Ayasofya olmasın, böyle bir şey mümkün değildir. İstanbul bir dünya markasıdır. Bu hep böyle olageldi" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Refik Turan'ın başkanlığında düzenlenen panele geçildi. Panelin konuşmacılarından Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kütüphane ya da arşivlerin dışına çıkarak mekanlarla bütünleşmeyi öne çıkaran Prof. Dr. Dursun'la birlikte Türk tarihçiliğinde yeni bir tarz ortaya çıktığına dikkat çekti. Prof. Dr. Afyoncu, "Rahmetli hoca Evliya Çelebi'nin izinde yollara düştü, gezdiği gördüğü yerleri not aldı ve bizi de sürükledi. Tabii bu, bir mekana veya bölgeye gittiğinizde orada kalan beşeri ve fiziki unsurları gördüğünüz zaman, belgelerde gördüğünüz, yazmalarda okuduğunuz bilgiler tamamlanıyor" şeklinde konuştu.



Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un çok yönlü bir insan olduğunu ve onu Ayasofya vesilesiyle anmanın çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kırpık, "Haluk Dursun, Ayasofya ve tarihi, bilinç ve şuur anlamında çok iyi kavramış bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerinde, yer yer satır aralarında onu hissiyatıyla görebiliriz. Haluk hocanın belge ile hissiyatı birleştirmesi dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.



29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen de konuşmasında İstanbul'un tarih boyunca stratejik ve kültürel bir merkez olma özelliği taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Emecen, şehrin hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için manevi olarak çok değerli olduğunu, bu değeri en iyi ifade eden yapının da Ayasofya olduğunu dile getirdi.



Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ise Prof. Dr. Haluk Dursun'un kendisinin akademik alanda yetişmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Küçükaşçı, Dursun'un oldukça farklı bir kişiliği olduğunu ve vefatıyla Türkiye'nin önemli değerini kaybettiğini sözlerine ekledi.



İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panele İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Topkapı Müzesi Müdürü Mustafa Sabri Küçükaşçı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Zeki Eraslan, TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un eşi ve kızının yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.



Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Ayasofya'ya dair pek çok önemli belge ve görselin yer aldığı sergi dijital sergiler de ziyarete açıldı. 25 Eylül'e kadar açık kalacak olan sergiler Ayasofya, Sultanahmet, Eyüpsultan Meydanları ile Sirkeci Tarihi Tren Garı ve Gülhane Parkında görülebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA