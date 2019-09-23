23.09.2019 11:56

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen "Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri" başladı.

Ayasofya'yı tanıtmak ve trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışı İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasında yapıldı.

Çok sayıda akademisyen ve davetlinin katıldığı açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Dursun'un uzun yıllar Türkiye'nin hem akademik hem de kültür hayatı bakımından başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Mahmut Ak, Dursun'un çok sayıda kültür ve sanat faaliyeti düzenlemesinin yanı sıra Ayasofya'nın önemine dair çeşitli çalışmalarda bulunduğunun altını çizdi.

Ak, İstanbul'un fethinin birçok açıdan olduğu gibi eğitim açısından da bir milat olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Ayasofya'nın yanındaki manastır binalarının medrese olarak kullanılmasının da bu açıdan bir gösterge olduğunu anlattı.

"Ayasofya, İstanbul'a kimlik kazandıran yapılardan biridir"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Ayasofya'nın tarihi serüvenine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ayasofya bin 500 yıldır ayakta. O zaman, Hristiyanlık için çok mükemmel bir mabet olarak yapıldı. Ondan sonra da hep büyük olarak kaldı. Ayasofya daha açıldığı yıllardan itibaren insanlar ve kültürler arasında bir yarışın odağı olmuş, tarih seyri içerisinde öyle kalmıştır. Tabii İstanbul'a kimlik kazandıran yapılardan biri de olmuştur. Bir İstanbul manzarası görün ki içinde Ayasofya olmasın, böyle bir şey mümkün değildir. İstanbul bir dünya markasıdır. Bu hep böyle olageldi."

Ayasofya'yı tanıtmak ve 19 Ağustos'ta yaşama veda eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anmak amacıyla 25 Eylül'e kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Şehrin farklı noktalarında düzenlenecek etkinlikler kapsamında bugün, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde "Ayasofya ve Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun" konulu panel gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Refik Turan'ın başkanlığında yapılacak panelde, Dursun yad edilirken Ayasofya'nın tarihi, mimari ve kültürel değeri ele alınacak. Panelde Prof. Dr. Mahmut Ak'ın yanı sıra Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Güray Kırpık, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. M. Sabri Küçükaşçı konuşmacı olarak yer alacak.

Türk Tarih Kurumu tarafından dijital olarak hazırlanan Ayasofya sergisi, Ayasofya, Sultanahmet, Eyüpsultan Meydanları ile Sirkeci Tarihi Tren Garı ve Gülhane Parkında görülebilecek. Geçmişten bugüne Ayasofya'ya dair pek çok önemli belge ve görselin yer aldığı sergi, Ayasofya'nın tarihine ışık tutacak.

Mehteran gösterisi, tarihi temsiller ve belgesel gösterimlerinin de yapılacağı etkinlik, 25 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA