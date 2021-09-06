Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
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Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti

Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ilk kez düzenlenen Ayasofya Oryantiring Yarışması'na 500 genç katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ilk kez düzenlenen Ayasofya Oryantiring Yarışması'na 500 genç katıldı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmacılar, Ayasofya'nın etrafına saklanmış hedefleri harita ve elektronik bir sisteme bağlı yüzükler yardımıyla keşfederek bulmak için kıyasıya mücadele etti.

Yeni başlayan, 10 yaş, 12 yaş, 14 yaş, 16 yaş, 18 yaş, 20 yaş ve 21 yaş kategorilerinde ilk sırayı alan sporculara altın, ikincilere gümüş ve üçüncülere ise bronz madalya takdim edildi. Ayrıca tüm yarışmacılara birer hatıra madalyası ile katılım sertifikası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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