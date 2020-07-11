Ayasofya önündeki coşku devam ediyor
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Ayasofya önündeki coşku devam ediyor

Ayasofya önündeki coşku devam ediyor İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş güvenlik tedbirlerini denetledi Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önündeki sevinç gösterileri bugün de devam etti.

11.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:32

Ayasofya önündeki coşku devam ediyor

İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş güvenlik tedbirlerini denetledi

İSTANBUL - Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önündeki sevinç gösterileri bugün de devam etti. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ülke çapında büyük sevinçle karşılandı. Kararın ardından Ayasofya Cami'nin önüne gelen vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Ayasofya Cami'nin önündeki sevinç gösterilerini yabancı ve yerli basın da takip etti. Yurt dışında ve şehir dışında yaşadıklarını ifade eden Müslüman Türkler de cami önüne gererek, fotoğraf çekinirken, polis ekipleri de sabahın erken saatlerinde cami önünde güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'ne gelerek güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi. Polis ekipleri drone ile Sultanahmet Meydanı'nda sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Kalabalığın artmasıyla polis vatandaşları alanın dışına yönlendirdi.

Kararın ardından Ayasofya Cami'ni görmeye gelen Seval Yurdagül, "Bizim için tarihi bir öneme sahip. O yüzden ibadete açılması sadece bizim için değil Müslümanlar için çok önemli. O yüzden de seviniyoruz. Biz aslında Ankara'dayız. İki gün gezmeye gelmiştik. O vesileyle de bu tarihi yeri gezip tadını çıkarmak istedik" dedi.

"Bu bize Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir"

Geç kalınmış bir karar olduğunu ifade eden Ahmet Abbas, "Ülkemizin egemenliği söz konusu. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tüm farklılıklara hoş görüyle yaklaşıyoruz. Bu bize Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. İslam'ın emanetidir. O yüzden çok mutlu olduk. İnşallah cami olarak ibadete açılır. Bize de orada ibadet etmek, namaz kılmak nasip olur. Bugün daha önceden planlanmış bir seyahatle geldik. Keşke ibadete açık olsaydı da ibadetimizi orada yapsaydık. Bir daha ki sefer inşallah" dedi.

Fransa'da yaşadığını ifade eden Abdullah İlendemli, "İbadete açılması önceden gündeme gelmişti. Bizim için de gurur verici bir olay. Yurt dışında kalıyorum. Yurt dışında kalmamıza rağmen gözümüz, gönlümüz memleketimizde. Haberlerimize bakıyoruz. Gazetemizi takip ediyoruz. Fransa'dan geldik. Ayasofya Cami'nin açılacağı gündemdeydi. Hem de ona denk geldi. Memnuniyet verici. Dün de haberlerini aldık. Ayrıca memnun olduk. Bu gün de buradayız" dedi.

Ayasofya önündeki coşku devam ediyor

Kaynak: İHA

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