Ayasofya'nın önünde güvenlik önlemleri
Ayasofya'nın önünün bariyerle kapatılması İSTANBUL - Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararının açıklanması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne...
10.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:43
Ayasofya'nın önünün bariyerle kapatılması İSTANBUL - Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararının açıklanması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu.
Kaynak: AA