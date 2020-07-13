Ayasofya'nın ibadete açılmasını konvoy yaparak kutladılar
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Ayasofya'nın ibadete açılmasını konvoy yaparak kutladılar

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Eskişehir'de Kardeşlik Platformu üyelerince araç konvoyu düzenlendi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını konvoy yaparak kutladılar
13.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:16

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Eskişehir'de Kardeşlik Platformu üyelerince araç konvoyu düzenlendi.

Yeni Eskişehir Stadı önünde toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Kardeşlik Platformu sözcüsü ve Memur-Sen İl Temsilcisi Muammer Karaman, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra biten mahsunluğunun sevincini yaşamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Eskişehir'de araç konvoyu düzenleyerek Türk bayraklarıyla kent turu atacaklarını ifade eden Karaman, Ayasofya'nın sevincini Eskişehir'den de büyük coşkuyla yaşadıklarını hem Türkiye'ye hem de dünyaya bir kez daha ilan edeceklerini kaydetti.

Araçlarının üzerine Türk bayrağı geren platform üyeleri açıklamanın ardından şehir turu attı.

Kaynak: AA

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